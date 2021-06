Italia-Argentina: nuovo accordo con università per cooperazione scientifica e lingua italiana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo prevede lo sviluppo della ricerca e della collaborazione finalizzata a produrre e diffondere nuove conoscenze, attraverso gli scambi di personale accademico, borsisti, studenti universitari di grado, dottorato di ricerca e master, al fine di sviluppare attività di insegnamento, di ricerca e il trasferimento tecnologico delle conoscenze scientifiche, ma anche mediante la realizzazione di seminari, conferenze, tavole rotonde e seminari. Il Centro nasce altresì con l'obiettivo di promuovere lo studio della lingua e della cultura italiana in tutti i livelli educativi, in particolare attraverso l'istituzione di un "Professorato" di italiano in grado di abilitare insegnanti di lingua italiana e aumentare l'offerta di tale insegnamento. (Abu)