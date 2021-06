Roma 2021: Michetti, Gualtieri libero di suonare "Bella ciao", io preferisco "Inno d'Italia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho il rispetto massimo per le opinioni degli altri, ognuno può ascoltare qualunque canzone e poi ognuno ha le sue preferenze e la mia è l'Innno d'Italia". Così su Radio Capital il candidato a sindaco di Roma del centrodestra, Enrico Michetti, ha replicato al candidato del Pd alle primarie del centrosinistra per il sindaco, Roberto Gualtieri, che nel pomeriggio ha suonato "Bella ciao" dedicandola allo sfidante a Rai Radio 1. Rispetto al dibattito sull'esecuzione di "Bella ciao" nella giornata del 25 aprile, Michetti ha chiarito: "Sono questioni nazionali, hanno poco a che fare con Roma. Per me però l'articolo 3 della Costituzione, ovvero il rispetto delle opinioni degli altri, è centrale. Dobbiamo pacificare, togliere gli odi e i pregiudizi. Non considero gli avversari nemici, ma colleghi e li rispetto. Non dirò mai nulla che sia offensivo", ha concluso. (Rer)