Messico: aperti fascicoli su artisti e influencer per propaganda durante silenzio elettorale

- La procura e le autorità elettorali del Messico hanno aperto diversi fascicoli sul conto di artisti, youtubers e influencer che alla viglia delle elezioni di domenica scorsa hanno messo in rete messaggi a favore del Partito verde ecologista (Pvem). Sotto osservazione è finita l'iniziativa "@whatthefffake" sbarcata su Twitter in occasione della giornata mondiale dell'ambiente. I messaggi, lanciati nel pieno del silenzio pre elettorale, esprimevano in gran parte apprezzamento per i programmi del partito ecologista, dichiarando il proprio voto nel pieno del silenzio elettorale. La procura generale della Repubblica, tramite l'ufficio specializzato nelle frodi elettorali ha annunciato l'apertura di diversi fascicoli nei confronti dei protagonisti dei messaggi. In parallelo, l'Istituto nazionale elettorale ha annunciato indagini su 95 persone, dopo che domenica, in pieno svolgimento del voto, aveva ordinato la rimozione dalla rete dei video e dei messaggi "incriminati". (Mec)