Perù: presidenziali, missione Osa chiede pazienza e serenità a Castillo in attesa risultato ufficiale (3)

- La vera incognita rimane quella legata agli 802 ricorsi presentati dalla squadra di Keiko sulla base di notizie di manipolazioni. Se accolti, dovrebbero congelare - ed eventualmente annullare - circa 200mila voti. Intervistato da "Rpp", il presidente del Jurado nacional de elecciones (Jne), Juan Luis Salas, ha parlato di un numero di ricorsi "straordinario", soprattutto se paragonato ai due presentati nel 2011 e la trentina di richieste di nullità del 2016. Ma ha assicurato che non intende dare scadenze per non anteporre la fretta alla attendibilità del riesame: "nessuno vuole soluzioni da tre minuti, con l'impossibilità materiale di analisi". Al momento, tanto gli osservatori quanto le autorità elettorali non hanno confermato apertamente ipotesi di frode, ma ci sarà tempo fino a tutto sabato per esaminare il primo giro di ricorsi. (segue) (Brb)