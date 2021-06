Perù: presidenziali, missione Osa chiede pazienza e serenità a Castillo in attesa risultato ufficiale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad aumentare la tensione è intervenuta la richiesta del procuratore José Domingo Pérez di riportare Fujimori, coinvolta in un processo di corruzione, agli arresti domiciliari. Keiko, sostiene l'accusa, ha infranto le regole della libertà condizionata imposte dalla magistratura a seguito della sua scarcerazione, avvenuta lo scorso anno. "E' evidente che l'intenzione del signor Pérez è quella di cercare di separarmi dal processo elettorale e di influire sul conteggio dei voti", ha detto Fujimori in una conferenza stampa nel pomeriggio di giovedì. "Questa iniziativa non ci distrarrà dal nostro obiettivo di portare avanti il ricorso sul conteggio dei voti", ha aggiunto. "Il magistrato sa perfettamente dove vivo, continuerò ad occuparmi delle mie responsabilità, il nostro impegno principale è quello di far rispettare la democrazia e la libertà", ha quindi concluso la figlia dell'ex presidente Alberto Fujimori. (segue) (Brb)