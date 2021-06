Perù: presidenziali, missione Osa chiede pazienza e serenità a Castillo in attesa risultato ufficiale (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Particolare anche la polemica a distanza tra Lima e Buenos Aires. Il governo del Perù ha inviato una nota di protesta per le dichiarazioni rilasciate dal presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, in un messaggio su Twitter nel quale si congratula con il "presidente eletto" del Perù, Pedro Castillo. "A fronte delle espressioni del signor presidente Alberto Fernandez, effettuate oggi, il governo del Perù si vede obbligato a consegnare una nota di protesta all'ambasciatore della Repubblica Argentina segnalando che i risultati finali delle Elezioni Generali 2021 ancora non sono stati annunciati dalle autorità elettorali del nostro paese", si legge in una nota stampa emessa sempre giovedì dal ministero degli Esteri di Lima. In precedenza Fernandez aveva salutato Castillo come vincitore del ballottaggio presidenziale nonostante le autorità elettorali del Paese andino siano ancora impegnate a chiudere il conteggio dei voti espressi. "Ho parlato con Pedro Castillo, presidente eletto del Perù, ho espresso il mio auspicio di unire gli sforzi in favore dell'America latina. Siamo nazioni affratellate nel profondo", ha scritto Fernandez. (Brb)