G7: Biden, la diplomazia è tornata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La diplomazia è tornata. E’ questo il contenuto di un messaggio pubblicato su Twitter dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, a corredo della foto di famiglia dei leader del G7 scattata oggi durante il primo giorno del vertice. Secondo le indiscrezioni della stampa Usa, nel corso del suo tour in Europa, Biden cercherà di spingere gli alleati di Washington ad adottare un approccio comune per affrontare le sfide poste dalla Cina. Si tratta del primo viaggio all’estero da quando Biden si è insediato alla Casa Bianca il 20 gennaio scorso. Durante i lavori del G7, Biden non incontrerà funzionari cinesi, ma Pechino sarà al centro dell’agenda di Biden durante gli incontri con i leader del G7 e nei successivi appuntamenti a Bruxelles con i rappresentanti della Nato e dell’Unione europea. L’inquilino della Casa Bianca dovrebbe annunciare un'iniziativa per finanziare le infrastrutture nei paesi in via di sviluppo come forma di risposta alla nuova Via della Seta cinese, nota anche come Belt and Road Intiative. I leader europei discuteranno inoltre su come contenere le pratiche economiche della Cina. Biden ha descritto la sua agenda interna - compreso il piano da 2,250 miliardi di dollari per le infrastrutture e il cambiamento climatico – come un passaggio necessario per vincere la concorrenza con la Cina. Prima di lasciare Washington alla volta della Cornovaglia, Biden ha detto ai giornalisti che l'obiettivo del suo viaggio è dimostrare a Cina e Russia che "l'Europa e gli Usa sono uniti".(Nys)