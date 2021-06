Italia-Germania: Di Maio con Maas a Forum di dialogo studentesco, "dialogo per disegnare Ue di domani" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema della solidarietà europea, il titolare della Farnesina ha ricordato l’importanza di declinarla attraverso iniziative concrete e ambiziose, quali Next Generation Eu, per rendere già oggi i Paesi europei all’altezza delle aspettative delle prossime generazioni. Il ministro ha quindi sottolineato come l’identità europea sia fondata sui valori comuni della democrazia liberale, valori che costituiscono anche la premessa su cui l’Unione europea può rafforzare il proprio ruolo nel mondo, parlando con una voce sola sui grandi temi e sulle principali sfide internazionali del nostro tempo. I ragazzi hanno potuto presentare e discutere coi ministri idee e proposte innovative che contribuiranno ad animare il dibattito già in corso sulla piattaforma digitale sul futuro dell’Europa e che potranno essere riprese anche nel corso della conferenza dei giovani che l’Italia organizzerà entro fine 2021 con la partecipazione di giovani dei pasi dei Balcani occidentali e della sponda sud del Mediterraneo. (Res)