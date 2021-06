Francia: compagnia ferroviaria Le Train si prepara ad entrare nel mercato con tratte ad ovest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Train, compagnia privata francese, prevede di entrare nel mercato del settore ferroviario nell'ambito dell'apertura alla concorrenza a partire da dicembre del prossimo anno sulle tratte ad alta velocità ad ovest della Francia. Lo riferisce il quotidiano "Ouest France", spiegando che tra le città servite da Le Train figurano Arcachon, Angouleme, Nantes, Bordeaux e Rennes. La compagnia è stata creata nel 2019 da Tony Bonifaci. "C'è posto per un operatore come noi perché non abbiamo lo stesso posizionamento della Sncf (compagnia nazionale pubblica), che propone soprattutto dei Tgv Parigi-provincia", afferma Alain Getraud, responsabile dell'offerta di le Train. La compagnia privata prevede dei prezzi di biglietti stabili tutto l'anno. Il costo della tratta tra Nantes e Bordeaux dovrebbe essere compreso tra i 45 e i 50 euro.(Frp)