Roma 2021: assessora Rifiuti Roma, su ex discarica Malagrotta Gualtieri parla di città che non conosce

- L'assessora ai Rifiuti di Roma Capitale, Katia Ziantoni, in un post su Facebook risponde Roberto Gualtieri, candidato alle primarie del centrosinistra per il sindaco di Roma. "Bonifica ex discarica di Malagrotta: Gualtieri parla di una città che non conosce. Chi ha vissuto le vicende di Roma - spiega - sa che sulla discarica di Malagrotta è stato nominato un commissario straordinario, Luigi Palumbo, lo stesso che gestisce i due Tmb di proprietà Cerroni. Questa Amministrazione ha approvato e riconosciuto gli 80 milioni di euro relativi alla gestione “post mortem” della ex discarica di Malagrotta. Una cifra che finora non era stata mai accantonata, destinata a coprire le spese di bonifica". (segue) (Rer)