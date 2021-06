Camera: lunedì audizioni su Recovery e snellimento procedure amministrative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 14 giugno, presso l'aula della commissione Affari costituzionali, le commissioni riunite Affari costituzionali e Ambiente, nell'ambito dell'esame del decreto sulla governance del Pnrr e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, svolgono in videoconferenza le seguenti audizioni: Italiadecide (ore 12); Fondazione per lo sviluppo sostenibile (ore 12:20); Società italiana di medicina ambientale (ore 12:40); Unione geotermica italiana (ore 13); Confedilizia (ore 14:30); Rete professioni tecniche (ore 15); Alleanza delle cooperative italiane (ore 15:30); Federazione industrie prodotti impianti servizi ed opere specialistiche per le costruzioni (ore 16); Associazione logistica dell’intermodalità sostenibile (ore 16:20); Associazione organismi certificazione ispezione prove taratura (ore 16:40); Associazione nazionale società di attestazione (ore 17); Associazione nazionale energia dal vento (ore 17:20); Energia Libera (ore 17:40); Confprofessioni (ore 18); e Federalberghi (ore 18:20). L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (Rin)