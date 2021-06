Covid: app Io, Garante privacy mette a disposizione la relazione tecnica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con riferimento al comunicato congiunto emesso ieri da PagoPa e dal ministero per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, riguardo ai profili critici sollevati dal Garante per la protezione dei dati personali, l’Autorità, nel ribadire tutte le motivazioni del suo provvedimento, ritiene opportuno - ai fini di una piena valutazione di quanto in esso affermato e stante la complessità della materia - rendere nota la relazione tecnica che ha accompagnato il provvedimento sull’App Io trasmesso il 9 giugno a PagoPa. Il documento è consultabile sul sito del Garante. (Com)