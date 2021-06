© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa mediterranea deve essere un motore per nuove riforme della Ue e anche sul tema dell'immigrazione deve avere una visione comune. Lo ha detto il sottosegretario agli Affari europei, Enzo Amendola. "Non possiamo dividerci. Dobbiamo gestire i flussi migratori con solidarietà e comune responsabilità per tutti i Paesi dell’Ue", ha aggiunto il sottosegretario. (Res)