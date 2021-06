Caserta: Molteni a breve sul territorio per manifestare vicinanza ministero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A breve sarò a Caserta per manifestare la vicinanza agli amministratori locali, alle Forze dell'ordine e a tutti coloro che sono impegnati ogni giorno nel contrasto dell'illegalità. In un territorio complesso come quello di Caserta è necessario porre in essere una decisa lotta senza quartiere alla criminalità: sicurezza urbana e salvaguardia della legalità rimangono le priorità dell'azione del governo e del ministero dell'Interno. In questa ottica è imprescindibile il potenziamento dei presidi di prossimità per garantire legalità e sicurezza sul territorio. Bisogna investire in sicurezza e permettere, agli uomini e alle donne in divisa che ogni giorno svolgono il loro dovere con spirito di sacrificio e alto senso del dovere, di difendere non solo la sicurezza dei cittadini ma anche la propria. Bisognerà poi provvedere al potenziamento degli organici presso la Questura di Caserta per continuare ad assicurare l'operatività e la professionalità di un personale altamente specializzato che quotidiamente opera con equilibrio e saggezza per tutelare la comunità dei cittadini e i loro territori". Lo dichiara Nicola Molteni, sottosegretario all'Interno, in una nota. (Com)