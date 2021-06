Scuola: Baglio-Zannola (Pd), su operatori Aec/Oepa giunta prenda distanza da pratiche clientelari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sono 3 mila operatori a Roma che si occupano di 10 mila bambini e ragazzi con bisogni educativi speciali. Un servizio e un lavoro povero, come segnalano da anni i lavoratori della Fp Cgil di Roma e Lazio". Così in una nota i consiglieri del Pd capitolino Giovanni Zannola e Valeria Baglio. "Le famiglie e gli operatori - aggiungono - ancora non hanno notizie ufficiali sulle modalità di riattivazione del servizio da settembre, dopo la bocciatura da parte del Tar della procedura di bando. La sindaca Raggi e la Giunta risultano anche non pervenuti sulla richiesta di modificare il regolamento del servizio. Nel mentre la Fp CGIL Lazio denuncia che alcuni soggetti dotati di una certa consuetudine con i vertici del Campidoglio stanno chiedendo agli Aec/ Oepa di Roma di compilare una scheda che dovrebbe fungere da 'riscontro' per una graduatoria di assunzione al Comune di Roma. La giunta prenda subito le distanze da queste pratiche incommentabili. Serve serietà per affrontare l'amministrazione della città, con questioni che coinvolgono famiglie, bambini, lavoratori, non pratiche della peggiore stagione politica. Chiediamo l'immediata convocazione delle commissioni scuola e sociale, per dare immediate risposte a tutti i soggetti coinvolti", concludono gli esponenti del Pd.(Com)