G7: segretario generale Onu Guterres, su questione climatica "siamo sull'orlo dell'abisso"

- Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha affermato in una conferenza stampa a latere del summit G7 che gli abitanti del mondo sono "sull'orlo dell'abisso" per quanto riguarda la questione climatica, enfatizzando come servano azioni immediate per evitare che le temperature globali salgano oltre 1,5 gradi centigradi rispetto all'epoca pre industriale. Guterres ha spiegato come, per garantire che il mondo raggiunga un livello di zero emissioni nette di carbonio nell'atmosfera entro il 2050, sia necessaria l'istituzione di una commissione globale che vigili sul raggiungimento di questo obiettivo, insieme a una rinnovata enfasi sulla costruzione di sempre maggiore resilienza per i milioni di persone nel mondo che patiranno maggiormente le conseguenze del cambiamento climatico. Guterres ha poi affermato che tutto questo avrà un costo in termini finanziari, e che servirà inevitabilmente supportare i Paesi in via di sviluppo nella transizione ecologica. Secondo Guterres, comunque, il mondo "è sulla strada" di raggiungere l'obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050, ma il problema principale sarà quello di aiutare le economie emergenti a compiere i passaggi necessari. Il segretario generale ha poi affermato che la conferenza sul clima Cop26, prevista per novembre a Glasgow, sarà per molti aspetti "l'ultima opportunità" per poter effettivamente cambiare la direzione del cambiamento climatico, affermando che le Nazioni Unite lavoreranno "a stretto contatto" con il governo britannico per rendere la conferenza "un successo" e mantenere il riscaldamento entro 1,5 gradi. (Rel)