Terremoto: Cavallari (FI), progetti sviluppo per rilancio economia locale

- "Nel tour di oggi, ho fatto visita al Caseificio storico di Amatrice, un’attività produttiva di eccellenza della zona, con oltre 50 anni di lavoro e tradizione alle spalle. Una realtà che va avanti, nonostante la calamità del terremoto e poi la pandemia. Ci sono varie aziende sul territorio, e altre pronte a partire, che rappresentano e rappresenteranno insieme il tessuto produttivo della zona". Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio, Enrico Cavallari (Forza Italia), presidente della XII Commissione consiliare Tutela del territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione. "Sarà mio impegno in XII Commissione - Ricostruzione - aggiunge - dare massimo supporto affinché i fondi previsti per i progetti di sviluppo del Lazio vengano impiegati anche per piani infrastrutturali in questo territorio, con una prospettiva al futuro dello sviluppo economico delle imprese e, di conseguenza, delle opportunità di lavoro. Un percorso nel quale dovranno essere privilegiate le idee e le proposte provenienti dal territorio".(Com)