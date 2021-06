Editoria: Franceschini, legge sul settore sarà un elemento di svolta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riscoperta dello spazio e del tempo dedicato alla lettura che c'è stata nel corso di questo periodo sarà un dato strutturale anche per il dopo: ritengo che su questo si debba lavorare e al ministero c'è un tavolo aperto sul comparto per arrivare ad una legge sul libro entro la fine di questa legislatura, che dia la giusta importanza e gli adeguati strumenti a tutti i protagonisti della filiera. Lo ha dichiarato il ministro della Cultura, Dario Franceschini, nel corso dell'evento di apertura dell'edizione 2021 di “Libri Come”, in corso da oggi a domenica all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Il ministro, si legge in una nota, è intervento al confronto con il mondo dell'editoria, a cui hanno partecipato Angelo Piero Cappello, Isabella Ferretti, Sandro Ferri, Giuseppe Laterza, Ilaria Milana, Marina Pugliano, Ricardo Franco Levi e Marino Sinibaldi. Tutti gli operatori, prosegue la nota, hanno apprezzato le misure che il ministero ha messo in campo nel corso della fase emergenziale, tra cui il rifinanziamento del tax credit per le librerie o i 30 milioni per l'acquisto di libri delle biblioteche condizionato al farlo presso quelle di prossimità. (segue) (Com)