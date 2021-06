Trasporti: Michetti, problema traffico è atavico a Roma ma si può lavorare su sistema Tpl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il problema del traffico" a Roma "è atavico, le corsie preferenziali aiutano, il trasporto collettivo e infrastrutture come le metropolitane, c'è la metro D mai pianificata e i prolungamenti delle altre metropolitane. Il sistema va integrato in una visione della città. Lo ha detto il candidato a sindaco del centrodestra, Enrico Michetti, in un intervento a Radio Capital. "Ci vuole una pianificazione importante che si inserisca nel contesto urbano generale", ha concluso. (Rer)