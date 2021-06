Parità di genere: ambasciatrice Zappia, è il momento del fare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È veramente il momento del fare anche sul tema della parità di genere". Lo ha detto l'ambasciatrice Mariangela Zappia, rappresentante permanente d'Italia presso le Nazioni Unite a New York, partecipando all'inaugurazione del festival artistico "Welcome to Somotra" alla Fondazione Feltrinelli. "Se dovessimo stare alle cifre che io sento pronunciare dal segretario generale delle Nazioni Unite - ha spiegato - c'è ancora tantissimo da fare per raggiungere quella parità di genere, addirittura 130 anni. Sono tantissimi settori in cui la partecipazione femminile ancora è modesta, a partire dal mio: solo il 15 per cento degli ambasciatori sono donne" e nonostante "ci siano dei dati molto chiari che indicano che se le donne partecipano ai processi di pace questi sono più duraturi, a livello globale soltanto il 13 per cento dei negoziatori sono donne, e solo il 6 per cento dei firmatari dei processi di pace sono donne. Credo che sia un dato molto rilevante nel momento in cui dobbiamo fare e costruire". "Questa pandemia - ha aggiunto Zappia - ha amplificato una serie di divari e messo in luce una serie di disuguaglianze e sicuramente quella di genere è stata ancora più chiara e drammatica, con l'aumento esponenziale della violenza domestica e con le donne in prima linea a combattere contro la pandemia". "La parità di genere è smart, è smart dare opportunità e parità di opportunità alle donne ed è la cosa giusta da fare dal punto di vista economico. Io credo che focalizzarsi su questi temi sia fondamentale. È questo l'obiettivo a cui dobbiamo tutti quanti tendere. Si tratta di ristabilire una società egualitaria", ha concluso l'ambasciatrice. (Re)