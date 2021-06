Mali: presidente di transizione Goita forma nuovo governo, militari riconquistano le posizioni chiave (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Goita ha giurato lo scorso 7 giugno come presidente della Transizione dopo aver condotto a compimento il golpe da lui guidato lo scorso 25 maggio. Nello stesso giorno Goita - che ha ricevuto addestramento in Russia ed è considerato vicino a Mosca - ha nominato Choguel Kokalla Maiga come nuovo primo ministro ad interim. Ministro in più occasioni e tre volte candidato alla presidenza (2002, 2013 e 2018), Maiga vanta un passato simile a quello di Goita: partito all'età di 19 anni alla volta della Bielorussia, Maiga ha poi vissuto diversi anni in Russia dove si è laureato ingegnere all'Istituto di telecomunicazioni di Mosca. Nel suo discorso d'insediamento, Goita ha assicurato di essere impegnato a mettere in atto "le azioni necessarie per il successo della transizione, in particolare l'organizzazione di elezioni credibili, eque e trasparenti che si svolgano come previsto. La situazione ci offre l'opportunità di riportare il processo di transizione nella direzione desiderata dal popolo", ha aggiunto il colonnello, promettendo quindi l’abolizione dei due terzi dei fondi di sovranità della presidenza della Repubblica pari a 1,8 miliardi di franchi Cfa (pari a circa 2,7 milioni di euro) per destinarli all’approvvigionamento idrico e alla creazione di centri sanitari per le persone svantaggiate su tutto il territorio nazionale. (Res)