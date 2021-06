Clima: Consiglio Ue approva conclusioni su ondata ristrutturazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dell'Unione europea ha approvato oggi le conclusioni su un'ondata di ristrutturazioni. La strategia dell'ondata di ristrutturazione mira a intensificare gli sforzi di ristrutturazione in tutta l'Ue, al fine di fornire il contributo necessario del settore edilizio all'obiettivo della neutralità climatica del 2050 e di realizzare una transizione equa e giusta. Lo si apprende dal Consiglio dell'Ue. Gli Stati membri approvano l'obiettivo della strategia di raddoppiare i tassi di ristrutturazione legati all'energia nell'Ue entro il 2030, affrontando al contempo la povertà energetica, creando nuovi posti di lavoro e promuovendo l'efficienza delle risorse e l'economia circolare. Le conclusioni sottolineano inoltre l'importanza dell'inclusione sociale e dell'accessibilità. La strategia promuove in particolare le ristrutturazioni che riducono il consumo di energia, limitano le emissioni di gas serra, aumentano le prestazioni ambientali degli edifici e generano risparmi sui costi. Gli Stati membri sottolineano che il punto di partenza per i lavori di ristrutturazione dovrebbe essere la riduzione efficiente in termini di costi della domanda di energia e la sostituzione di tecnologie di riscaldamento e raffreddamento ad alta intensità di carbonio o inefficienti dal punto di vista energetico. Ciò dovrebbe andare di pari passo con l'integrazione di soluzioni efficienti dal punto di vista energetico e l'uso di energie rinnovabili e di calore o freddo di scarto. (segue) (Beb)