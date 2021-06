Clima: Consiglio Ue approva conclusioni su ondata ristrutturazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio sottolinea l'importanza delle misure di progettazione ecocompatibile, di etichettatura ambientale ed energetica per promuovere soluzioni ecologiche di riscaldamento e raffreddamento e facilitare l'eliminazione graduale delle apparecchiature alimentate a combustibili fossili nel modo più efficiente in termini di costi. Inoltre, il Consiglio evidenzia il ruolo fondamentale della ristrutturazione degli edifici nel processo di ripresa economica dalla pandemia di Covid 19 e ricorda l'opportunità cruciale offerta dallo strumento per la ripresa e la resilienza di mobilitare investimenti e dare priorità alle ristrutturazioni edilizie. L'Ue ha fissato un obiettivo di almeno il 30 per cento per l'azione per il clima nel quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e di almeno il 37 per cento nell'ambito del meccanismo di ripresa e resilienza. Il Consiglio sottolinea che è necessario continuare a lavorare per estendere e combinare le opzioni di finanziamento disponibili per le ristrutturazioni edilizie, come sussidi verdi, incentivi fiscali e prestiti verdi, obbligazioni verdi, regimi obbligatori di risparmio energetico. (Beb)