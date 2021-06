Difesa: Guerini incontra omologhi britannico e turco, "fondamentale collaborazione per stabilità Mediterraneo" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La collaborazione con il Regno Unito – ha affermato Guerini rivolgendosi al segretario di Stato per la Difesa del Regno Unito di Gran Bretagna Ben Wallace - è di fondamentale importanza in relazione ai profondi vincoli che legano le nostre nazioni ed agli interessi strategici condivisi e credo sia comune l’intento di rafforzare il legame tra i nostri due Paesi”. Tra i temi discussi quelli della cooperazione bilaterale anche nel campo industriale con il programma Tempest, del Mediterraneo allargato, della Libia, Iraq e dell'Afghanistan. I due ministri hanno concordato di rivedersi a breve a Londra per continuare la discussione sulla collaborazione tra i due Paesi e sulla partnership nel comparto industriale. “L’Italia - ha aggiunto Guerini - considera la Gran Bretagna un partner strategico per il futuro delle rispettive industrie della difesa e aerospazio, nello sviluppo di programmi di cooperazione nel settore avionico e della cyber”. (segue) (Com)