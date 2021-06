Difesa: Guerini incontra omologhi britannico e turco, "fondamentale collaborazione per stabilità Mediterraneo" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Successivamente i tre ministri hanno continuato le conversazioni durante il pranzo di lavoro a bordo della Nave britannica HMS Queen Elizabeth, ormeggiata nel porto siciliano, dove la portaerei della Royal Navy britannica, è in sosta dopo una serie di esercitazioni. Tra i temi di discussione la sicurezza marittima e la stabilità dell'area del Mediterraneo e l'impegno nelle missioni internazionali. Il ministro a tal riguardo - come sottolineato anche durante l'incontro della scorsa settimana a Roma con il primo ministro libico, Abdulahamid Dabaiba - ha affermato che "la stabilità della Libia è una priorità strategica per l'Italia e occorre fare di tutto affinché la situazione non evolva in un conflitto congelato con rischi di una divisione del Paese", confermando l'impegno dell'Italia a sostenere gli sforzi internazionali affidati alla prossima conferenza di Berlino, in programma a fine giugno. Al centro della loro conversazione anche la cooperazione nel settore industriale della difesa e l'Afghanistan, dove il ministro si è recato lo scorso martedì per presenziare all'ultimo ammainabandiera del contingente italiano ad Herat prima del rientro dopo 20 anni. "L'Italia come la Turchia e il Regno Unito - ha affermato Guerini - hanno sostenuto, a fianco degli alleati, uno sforzo operativo importante e ora l'impegno comune è concentrato sulle possibili forme di supporto alle istituzioni e al popolo afgano per non vanificare il lavoro fatto fino a questo momento. Sarà importante, inoltre, mantenere forti relazioni diplomatiche in un quadro di sicurezza". (segue) (Com)