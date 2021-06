Difesa: Guerini incontra omologhi britannico e turco, "fondamentale collaborazione per stabilità Mediterraneo" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro Guerini durante gli incontri ha ribadito inoltre che “l’Italia guarda con attenzione al fianco sud e in particolare al Mediterraneo allargato” e ha aggiunto “la splendida cornice navale che dà sfondo agli incontri di oggi testimonia la comune importanza che le nostre nazioni attribuiscono alla sicurezza marittima”. Il ministro, giunto ieri sera ad Augusta, è stato accolto a bordo della Nave Cavour dal capo di Stato maggiore della Marina militare, ammiraglio di squadra Giuseppe Cavo Dragone. Incontrando una rappresentanza dell’equipaggio si è complimentato con loro per la conclusione con successo della certificazione avvenuta negli Stati Uniti per l’impiego dell’F-35B e ribadendo gli auguri per il 160esimo anniversario della fondazione della Marina militare ha affermato “grazie per l’impegno e la dedizione al servizio del Paese, sappiate ricordare il passato per costruire il futuro”. (Com)