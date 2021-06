© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della festa nazionale e per omaggiare i cittadini romani l’ambasciata della Federazione Russa in Italia ha organizzato uno spettacolo pirotecnico visibile innanzitutto da Piazza Giuseppe Garibaldi (Gianicolo), da Villa Doria Pamphilj e dal Giardino degli Aranci il 12 giugno alle ore 22 nel cielo sopra Villa Abamelek. (Res)