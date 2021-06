Brasile: Human rights watch denuncia la mancata risposta all'emergenza educativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo brasiliano non è riuscito ad affrontare l'enorme impatto della pandemia di Covid-19 sull'istruzione, lasciando milioni di bambini con scarso o nessun accesso alla scuola. E' quanto denunciato dall'Organizzazione non governativa (Ong) di difesa dei diritti umani, Human rights watch (Hrw). "Le norme internazionali sui diritti umani garantiscono a tutti i bambini il diritto all'istruzione, anche in tempi di emergenza. Il Brasile ha urgente bisogno di mettere i bambini e gli adolescenti al centro della sua strategia di ripresa e di dare priorità agli sforzi per garantire l'istruzione per tutti, durante e dopo la pandemia", si legge nel rapporto pubblicato da Hrw. (segue) (Brb)