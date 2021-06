Brasile: Human rights watch denuncia la mancata risposta all'emergenza educativa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A più di un anno dopo dalla chiusura iniziale delle scuole a causa della pandemia di Covid-19 il ministero dell'Istruzione dovrebbe aumentare il sostegno a stati e municipi perché questi possano garantire l'istruzione a distanza, anche online, e un ritorno sicuro alle scuole a tutti gli studenti", ha affermato direttore associato Human Rights Watch Brasile, Anna Livia Arida, sottolineando che "la chiusura delle scuole ha colpito gravemente i bambini economicamente più vulnerabili", con maggiore impatto su bambini e adolescenti neri o indigeni e su quelli provenienti da famiglie a basso reddito. "Il governo deve mettere l'istruzione al centro del suo piano di ripresa da Covid-19, ripristinare il budget per l'istruzione e spendere tali risorse per garantire che milioni di bambini, in particolare quelli a maggior rischio di abbandono, possano studiare" ha aggiunto. (segue) (Brb)