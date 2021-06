Brasile: Human rights watch denuncia la mancata risposta all'emergenza educativa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hrw riconosce che la pandemia di Covid-19 ha colpito l'istruzione di milioni di bambini in tutto il mondo, ma evidenzia che la disastrosa risposta del governo brasiliano alla pandemia ha drasticamente peggiorato il suo impatto sui bambini in Brasile. Secondo la denuncia di Hrw, il governo non è riuscito a garantire il diritto all'istruzione a più di 5 milioni di bambini tra i 6 e i 17 anni in Brasile nel 2020, registrando la peggiore situazione degli ultimi due decenni. Più di 4 milioni di questi non hanno seguito le lezioni, né a distanza né in presenza. "Nel bilancio 2021, il presidente Jair Bolsonaro ha bloccato o congelato 2,7 miliardi di real (438 milioni di euro), equivalente a quasi il 20 per cento, del budget per l'istruzione. Mentre il ministro dell'Istruzione Milton Ribeiro, ha tentato di ostacolare l'approvazione di una legge che stabiliva fondi di emergenza per aumentare l'accesso a Internet sia per gli studenti che per gli insegnanti", riferisce ancora Hrw. (segue) (Brb)