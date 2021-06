Brasile: Human rights watch denuncia la mancata risposta all'emergenza educativa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la ricostruzione effettuata dalla Ong "un comitato di monitoraggio parlamentare che ha esaminato gli investimenti e le spese del ministero dell'Istruzione nel 2020 ha rilevato che c'è stata una brusca e inspiegabile diminuzione delle risorse federali in diverse aree dell'istruzione, in un anno in cui il bilancio federale dell'istruzione dovrebbe essere rivisto per affrontare nuove sfide, come la connettività degli studenti e l'attuazione dei protocolli sanitari", si legge nel rapporto. "Prima della pandemia, 4,1 milioni di studenti in Brasile non avevano accesso a Internet. Ci sono poche possibilità che questa situazione migliori senza il sostegno federale", hanno concluso Human rights watch. (Brb)