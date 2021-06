Imprese: Bonfrisco (Lega), successo dell’industria della difesa italiana con l'Indonesia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il contratto firmato da Fincantieri e il Ministero della Difesa dell'Indonesia per la fornitura di 6 fregate classe Fremm, l'ammodernamento e la vendita di 2 fregate classe Maestrale, il relativo supporto logistico, e il sistema di combattimento fornito da Leonardo, sono di profondo orgoglio per l'industria della Difesa italiana". Lo dichiara in una nota Anna Cinzia Bonfrisco, Europarlamentare della Lega membro della commissione Affari Esteri (Afet) e membro sostituto della sottocommissione per la sicurezza e la difesa. "Oltre a rafforzare ulteriormente l'ampia gamma dei nostri legami, visto in chiave europea, questo successo può essere l’architrave per coltivale un rapporto solido con l’Indonesia, che riveste un ruolo chiave per la centralità dell'Asean nell'Indo-Pacifico e per proteggere e preservare un mar cinese Meridionale libero e aperto - aggiunge Bonfrisco -. Mi auguro in questo senso che l’Unione europea guardi a questo progetto come un’occasione preziosa per un miglior posizionamento geopolitico assieme a un contributo alla resilienza e alla competitività nel settore della difesa europeo", conclude.(Com)