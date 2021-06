Lavoro: report Svimez-Enbic, riqualificazione per superare disuguaglianze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emerge una profonda disuguaglianza all'interno dei vari settori, tutta l'economia italiana ha subito l'impatto della pandemia ed il crollo occupazionale si è verificato soprattutto nei servizi, dove si trova la maggior parte dei contratti a termine. Così il presidente di Svimez, Luca Bianchi, aprendo la presentazione del rapporto Svimez-Enbic 2021 nel corso dell'evento online "Creare lavoro: priorità per il rilancio dell'economia del Paese”. Stando al relativo comunicato stampa, al webinar organizzato da Consenso Europa hanno preso parte il presidente di Enbic Fulvio De Gregorio, i senatori Roberta Toffanin (FI), Tommaso Nannicini (Pd), Emilio Floris (FI), e Nunzia Catalfo (M5s), il deputato Walter Rizzetto (Fd’I), l'ex ministro e presidente dell'Associazione Lavoro e Welfare Cesare Damiano, il coordinatore di Base Italia Marco Bentivogli, il presidente di Anpit Federico Iadicicco, il segretario generale Cisal terziario Vincenzo Caratelli e Luca Gaburro, segretario generale di Federagenti. "Vi sono 350 mila occupati dipendenti in cassa integrazione e centomila occupati autonomi che hanno l'attività sospesa ma non chiusa: l'impatto rilevato è abbastanza diffuso nel territorio, mentre le situazioni di incertezza sono più elevate nei territori più deboli", ha commentato Bianchi. (segue) (Com)