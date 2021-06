Lavoro: report Svimez-Enbic, riqualificazione per superare disuguaglianze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il report è stato presentato da Fulvio De Gregorio, che ha ribadito l'importanza dell'occasione del Pnrr. “Il lavoro cambia e dobbiamo riqualificare la forza lavoro in ragione delle esigenze, per questo è così importante la formazione”, ha affermato. “Le riforme del Pnrr sono necessarie per colmare le disparità di genere e territoriali, acuite dalla pandemia: la categoria degli agenti di commercio ha una percentuale di ragazzi pari al 13 per cento e l'età media è di oltre 50 anni”, ha aggiunto Luca Gaburro, sottolineando la necessità di un nuovo accordo economico che sfoci in percorsi di formazione professionali per dare nuova linfa alla categoria. "Ci sono grosse difficoltà nei settori di servizi, commercio e turismo, servono politiche mirate: dal blocco dei licenziamenti si deve uscire in modo graduale, con una riforma a tutela delle imprese”, ha continuato l’ex ministro Catalfo, mentre il senatore Emilio Floris ha ribadito la necessità di un cambio di passo nella formazione dei lavoratori. "La sicurezza sui posti di lavoro è un tema importante, non ci sono le misure adatte: mezzo milione di persone sarà licenziato, bisogna prevedere dei fondi", ha aggiunto Walter Rizzetto. (segue) (Com)