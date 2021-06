Lavoro: report Svimez-Enbic, riqualificazione per superare disuguaglianze (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Marco Bentivogli "le politiche del lavoro sono sostanzialmente fallite a causa dell'approccio ideologico e propagandistico che ha portato all'adozione dei provvedimenti: serve superare davvero le ideologie e lavorare per politiche attive e di formazione che accrescano le competenze dei lavoratori". Il lavoro, ha continuato Federico Iadicicco, si crea se funziona il mercato. “Bisogna passare velocemente ad una nuova fase di politiche occupazionali: la politica deve prevedere un sistema di welfare che potenzi gli ammortizzatori sociali, e rilanciare i consumi con un unico scarica tutto per un periodo limitato di tempo di cinquemila euro, per creare un shock nell'immediato per il rilancio dell'economia”, ha spiegato. “Sono circa un milione, non fanno rumore e per loro la politica ha fatto troppo poco, bisogna allargare gli investimenti in formazione", ha dichiarato Nannicini, mentre Roberta Toffanin ha sottolineato come ci si sia concentrati "troppo su Anpal e i centri dell'impiego, senza considerare un importante accordo tra pubblico e privato: troppe politiche assistenzialistiche e poche politiche attive". (Com)