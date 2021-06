G7: Draghi, buon momento per l'economia mondiale, ora più investimenti e meno sussidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella prima riunione plenaria del G7 dedicata alla ripresa economica in corso in Cornovaglia, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha esordito affermando che questo è un buon periodo per l'economia mondiale, osservando come la ripresa ha avuto un forte picco e le politiche attuate durante la fase più acuta della pandemia si sono col tempo dimostrate essere corrette. Draghi ha poi sottolineato come, se in un primo momento le politiche si sono concentrate sulle misure di sostegno rivolte alle imprese e alle persone, ora il focus si dovrà spostare maggiormente sulla spesa per gli investimenti e meno su forme di sussidio. Il capo del governo ha poi affermato che "Ci sono ottimi motivi per avere una politica di bilancio espansiva", aggiungendo che questo servirà a rafforzare la crescita e proteggere i lavoratori durante le transizioni che l'economia sta ancora attraversando. Il presidente del Consiglio ha poi affermato che la crescita economica rappresenta il modo migliore per assicurare la sostenibilità dei conti pubblici, ma sottolineando come sia necessario mantenere una politica di bilancio prudente nel lungo periodo, "per rassicurare gli investitori e evitare politiche restrittive da parte delle banche centrali". (segue) (Res)