Frosinone: comune, in vigore nuovo orario estivo per i bus

- È in vigore l'orario estivo del trasporto pubblico locale a Frosinone, attraverso le autolinee del gestore, Cialone Tour spa. "Va sottolineato il fatto che la flotta dei veicoli, seguendo le indicazioni della programmazione ambientale dell'amministrazione Ottaviani, è interamente ecologica". Si legge in una nota del comune di Frosinone. "I 21 automezzi della flotta del Tpl sono, infatti, tutti euro 6 - spiega il Comune - dotati di cabina cardioprotetta con defibrillatore, telecamere interne, pedana per accesso persone diversamente abili, geolocalizzazione e app dedicata che, in diretta, comunica all'utenza l'arrivo del mezzo, con i relativi orari di tutte le linee. Inoltre, la tabella dei percorsi dei mezzi è stata aggiornata in modo da poter coincidere con le partenze e gli arrivi dei treni che, con la fermata Tav, sostano a Frosinone. Sono sei, infatti, le navette inserite all'interno della programmazione delle corse, proprio in corrispondenza degli orari sia dei treni superveloci, sia dei regionali più frequentati". (Com)