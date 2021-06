Ue: Franceschini incontra commissario Schinas, cultura motore della ripartenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cultura deve restare al centro dell'agenda europea, è la chiave per il nostro futuro che scandirà il tempo della ripartenza economica. Così il ministro della Cultura, Dario Franceschini che questo pomeriggio ha incontrato a Roma il vicepresidente della Commissione europea e commissario per la Protezione dello stile di vita europeo, Maragaritis Schinas. "Il nostro continente è il principale produttore e consumatore mondiale di contenuti culturali e creativi: l'Europa deve esserne consapevole e deve avere la capacità di passare da politiche difensive a politiche coraggiose per esportare i nostri contenuti e creare piattaforme digitali europee”, ha detto, aggiungendo che nel contesto globale la dimensione europea “è quella minima per avere forza contrattuale davanti alle grandi multinazionali e ai giganti della rete". Nel corso dell'incontro Franceschini ha presentato a Schinas il pacchetto di interventi culturali contenuti all'interno del Pnrr. (Rin)