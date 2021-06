Covid: 1.901 nuovi casi e 69 decessi, tasso positività allo 0,9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 1.901 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto a ieri (2.079). Sono invece 69 le vittime mentre ieri erano 88. E’ quanto emerge dal Bollettino quotidiano del ministero della Salute sui casi di Covid-19. I guariti sono 3.949.597, con un incremento di 5.893 unità rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 165.239, in calo di 4.070 unità. Sono 217.610 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 205.335. Il tasso di positività è dello 0,9 per cento. Sono 597, invece, i pazienti ricoverati in terapia intensiva, con un calo di 29 unità rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono stati 21 (ieri 30). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.876, in calo di 277 unità. In isolamento domiciliare ci sono 160.766 persone (-3.764). A livello territoriale, la regione con il più alto numero di casi è la Sicilia (273), seguita da Lombardia (270) e Campania (199).(Rin)