Migranti: Lamorgese incontra Schinas, da Ue serve nuova strategia

- Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha incontrato il vicepresidente della Commissione Ue, Margaritis Schinas, al quale ha ribadito che l’Italia continuerà a mantenere un approccio costruttivo nella complessa trattativa in atto sul nuovo Patto immigrazione e asilo, seguendo un percorso che deve prevedere un sostanziale vincolo tra le misure relative alla responsabilità e quelle legate alla solidarietà tra Paesi membri. È quanto si legge in una nota del Viminale. “L’Italia attribuisce una grande importanza anche alla dimensione esterna del Patto immigrazione e asilo: per questo l’Unione europea deve continuare a concentrare i suoi sforzi per disegnare una nuova strategia di medio periodo che possa dare concrete risposte alla richiesta di aiuto che molti Paesi terzi, di origine e di transito dei flussi migratori, stanno rivolgendo all’Europa”, ha detto. (Com)