I fatti del giorno - Milano (2)

- - San Siro: vicina scadenza proroga per documenti nuovo stadio, ma maggioranza è divisa - A pochi giorni dalla scadenza dell'ultima proroga concessa dal Comune di Milano a Milan e Inter per la consegna di alcuni documenti di natura economico-finanziaria, la questione del nuovo stadio di San Siro è tornata in commissione consiliare, dove è emersa ancora una profonda spaccatura all'interno della maggioranza, con diversi consiglieri che hanno manifestato perplessità sul progetto presentato dalle due società. "A un anno dalla delibera di giunta del novembre 2019 in cui era stato dichiarato il pubblico interesse con tutta una serie di condizioni e richieste, le due società hanno presentato nel novembre 2020 l'aggiornamento dello studio di fattibilità. A più riprese abbiamo dovuto chiedere diverse integrazioni alle due società, in particolare in merito al titolare effettivo, ai requisiti di partecipazione previsti dal Codice appalti e su aspetti urbanistici e del piano economico finanziario. A più riprese sono state consegnate delle due squadre richieste di proroghe, da noi concesse. L'ultima proroga è stata richiesta il 27 aprile ed è di 45 giorni, quindi aspettiamo le ultime documentazioni nei prossimi giorni (il termine per la consegna dei documenti è il 19 giugno, ndr)", ha spigato Giancarlo Tancredi, direttore Area pianificazione tematica e valorizzazione aree del Comune di Milano. Una volta che la documentazione sarà consegnata e valutata, si potrà chiudere la fase istruttoria, dopodiché - ha spiegato il direttore - "una nuova delibera di giunta confermerà o meno il pubblico interesse". Nel primo caso, la legge sugli stadi prevede che le squadre presentino direttamente i progetti definitivi. (segue) (Rem)