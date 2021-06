I fatti del giorno - Milano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Lombardia: "The caucasian job", i documenti falsi venivano venduti in rete - Tra le sette persone arrestate dalla polizia di Stato perché indiziate di far parte di un'organizzazione dedita alla produzione di documenti falsi, ci sarebbe anche il 35enne russo di etnia cecena, Turko Arsimekov, che era stato fermato lo scorso inverno a Varese per legami con l'attentatore di Vienna del 2 novembre 2020. All'interno dell'organizzazione che produceva documenti falsi il 35enne si occupava di procacciare i clienti tramite un profilo Instagram: prendeva gli ordini, si faceva pagare e poi trasmetteva i soldi e tutte le informazioni a Vitalii Zaiatsm, il cittadino ucraino a capo dell'organizzazione. Quest'ultimo, dopo aver provveduto alla produzione dei documenti falsi, li faceva arrivare in Italia tramite tre corrieri – a loro volta finiti in manette –, i quali li consegnavano ad altre due persone, la cui funzione era quella di nascondere il collegamento tra il capo ucraino e il procacciatore in Italia. Una volta tornati nelle mani di Arsimekov, i documenti arrivavano ai clienti, dei quali farebbero parte almeno 15 foreign fighters.