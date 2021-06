I fatti del giorno - Milano (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Milano: Tunde Blessing uccisa dall'ex fidanzato, preso grazie alle telecamere - L'ex fidanzato di Tunde Blessing, la cittadina nigeriana di 25 anni trovata morta lo scorso 12 maggio in un'area verde nel Comune di Rho, è stato preso grazie all'analisi delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri del comando provinciale di Milano, l'uomo, un 34enne ghanese che lavorava in un'impresa di pulizie, è stato ripreso dalle telecamere, il giorno dell'omicidio, mentre incontrava l'ex fidanzata nel luogo in cui lei era solita prostituirsi. Nelle immagini si vedono i due che discutono, per poi allontanarsi insieme verso il boschetto dove Tunde Blessing è stata trovata morta. Ma oltre all'osservazione dei filmati, è stata svolta anche una minuziosa attività di analisi dei tabulati telefonici e del traffico di cella: fino al giorno dell'omicidio, l'uomo tentava regolarmente e ripetutamente, fino a una trentina di volte al giorno, di mettersi in contatto con la ex fidanzata. Dal pomeriggio del 3 maggio, però, il 34enne, che oltretutto è stato trovato in possesso del telefono della vittima, non l'avrebbe più cercata. Tunde Blessing sembrerebbe deceduta per strangolamento: intorno al collo è stato trovato un elastico rosa, probabilmente quello della parrucca che indossava, e le trecce della stessa le erano avvolte alla gola. (segue) (Rem)