I fatti del giorno - Milano (5)

- - Lombardia: Fontana in Franciacorta, eccellenza vino lombardo e luogo di grande attrattività turistica - Regione Lombardia e il Consorzio Franciacorta hanno organizzato oggi un incontro al quale hanno preso parte il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, l'assessore regionale all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi, il sottosegretario alla Presidenza con delega ai Rapporti Internazionali Alan Christian Rizzi e i rappresentanti consolari di 35 Paesi. Ad accoglierli a Erbusco (Bs) il presidente del Consorzio Franciacorta, Silvano Brescianini. "La Franciacorta è un'eccellenza sia per la produzione che per la qualità dei luoghi – ha commentato il presidente Fontana - per la qualità delle realizzazioni prodotte nelle diverse cantine del Consorzio, vini che stupiranno". "Le bollicine e i vini di Franciacorta – ha proseguito - sono vere e proprie opere d'arte in un territorio bellissimo. Un modo efficace e convincente per promuovere il turismo in Lombardia ed il vino in questa parte così bella dell'area bresciana". "Da lunedì saremo in zona bianca – ha concluso il governatore - e quindi potremo tornare a viaggiare e visitare luoghi come questi. Un territorio di tradizione in cui saper fare e passione hanno generato prodotti di assoluta qualità, che il mondo merita di conoscere. Qualità e sicurezza, sostenibilità e tracciabilità della filiera, sono gli elementi che caratterizzano la produzione del Consorzio, espressione di un'imprenditoria intelligente e attenta ai suoi consumatori e alla sua terra". (Rem)