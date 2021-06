Ostia: Picca (Lega), da M5s nessuna trasparenza su pista ciclabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina in commissione trasparenza del Municipio Roma X la maggioranza grillina si è data alla fuga con la speranza di far saltare il numero legale perché il tema era mettere a conoscenza dei cittadini l'effettiva correttezza e i costi dei lavori per la ciclabile sul lungomare che stanno mettendo in difficoltà gli stabilimenti e le attività commerciali annesse". Lo dichiara in una nota Monica Picca, capogruppo della Lega in Municipio Roma X. "Come Lega abbiamo già presentato esposti e segnalazioni per le irregolarità relative alla sicurezza stradale, con la cancellazione di posti auto anche per i disabili, e per la scelta di fare debiti fuori bilancio per un'opera che andava progettata in maniera completa, senza prevedere una semplice pittura della segnaletica cancellando i parcheggi senza individuare alternative per chi vuole andare al mare - osserva Picca -. Per questo l'assenza in commissione della maggioranza e della ragioneria la dice lunga sul modus operandi dei 5 stelle, a parole trasparenti ma nei fatti sempre pronti a scappare dal confronto con i cittadini", conclude. (Com)