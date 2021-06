Zambia: elezioni generali, Corte costituzionale autorizza ricandidatura del presidente Lungu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte costituzionale dello Zambia ha stabilito oggi che il presidente uscente Edgar Lungu può candidarsi per un nuovo mandato alle elezioni generali del prossimo 12 agosto. È quanto emerso dalla sentenza letta oggi dal giudice capo Anne Sitali. Il capo dello Stato è in carica dal 2015 quando subentrò al defunto presidente Michael Sata e la sua ricandidatura ha sollevato polemiche dal momento che alcuni esperti legali affermano che tecnicamente abbia già ricoperto due mandati e che pertanto non sia ricandidabile per un terzo mandato (non previsto dalla Costituzione). I sostenitori di Lungu affermano da parte loro che la Costituzione dello Zambia stabilisce che un mandato completo deve durare dai tre ai cinque anni e che il presidente uscente è stato in carica solo un anno e mezzo prima delle elezioni generali del 2016, pertanto la sua ricandidatura sarebbe legittima. (segue) (Res)