Zambia: elezioni generali, Corte costituzionale autorizza ricandidatura del presidente Lungu (2)

- Dello stesso avviso la Corte costituzionale che in una sentenza pronunciata un anno fa ha stabilito che Lungu può ricandidarsi. Saranno in tutto 19 i candidati in lizza alle elezioni generali di agosto. Fra questi ci sarà lo storico capo dell’opposizione Hakainde Hichilema, leader del Partito unito per lo sviluppo nazionale (Upnd), il quale in passato si è già candidato cinque volte senza successo. Questa volta, tuttavia, le possibilità sono maggiori dal momento che il partito di Hichilema si è alleato con il Movimento per il cambiamento democratico (Mdc) guidato dall'ex ministro delle Finanze Felix Mutati, ex alleato di Lungu del quale contesta ora la rieleggibilità. (Res)