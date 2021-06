Roma 2021: Fassina (SpR), candidati si impegnino su emendamento per Farmacap

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tante chiacchiere da tanti candidati a sindaco di Roma. Fatti, concreti, pochi, anche da chi potrebbe farli o farli fare, mentre l’amministrazione comunale mette a rischio asset economici e sociali fondamentali". Lo dichiara in una nota Stefano Fassina consigliere di Sinistra per Roma candidato alle primarie del centrosinistra. "È, da ultimo, il caso di Farmacap, l’azienda speciale di 45 farmacie comunali, che l’assessore Lemmetti ha deliberatamente portato al fallimento per facilitarne la privatizzazione. Un commissariamento dall’inizio della consigliatura per arrivare a 4 bilanci in perdita negli ultimi 5 anni e far scattare la liquidazione, come prevede la legge - aggiunge Fassina -. Per scongiurare tale catastrofe, innanzitutto per le persone più in difficoltà, a cominciare dagli anziani nei territori più periferici, abbiamo presentato un emendamento al Decreto Sostegno bis per disapplicare la norma in presenza di un piano di risanamento idoneo a assicurare il riequilibrio della situazione economica e finanziaria. Chiedo a tutti i candidati Sindaco, dentro e fuori le Promarie del 20 Giugno, di impegnare i gruppi parlamentari di riferimento per approvarlo. È nell’interesse di Roma, non di una parte politica", conclude Fassina.(Com)