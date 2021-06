Israele: organizzatori marcia bandiere dichiarano accordo con polizia su percorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli organizzatori della controversa marcia delle bandiere, che avrà luogo a Gerusalemme la prossima settimana, hanno dichiarato oggi, venerdì 11 giugno, di aver raggiunto un accordo con la polizia sul percorso della parata nazionalista. Lo riferisce il quotidiano israeliano “The Times of Israel”. La marcia inizierà martedì 15 giugno nella strada di HaNevi'im (che va dalla parte est alla parte ovest di Gerusalemme) e si dirigerà verso la Porta di Damasco, dove i partecipanti festeggeranno con le bandiere israeliane. Secondo quanto affermato dagli organizzatori in un comunicato, i partecipanti non entreranno attraverso l'ingresso della Città Vecchia, ma si dirigeranno verso la Porta di Giaffa, marciando poi verso il Muro occidentale. Tuttavia, non c'è stata una dichiarazione immediata della polizia che confermasse i dettagli. Il gabinetto di sicurezza di alto livello aveva annunciato questa settimana che la marcia delle bandiere sarebbe stata autorizzata a svolgersi, se la polizia avesse approvato il percorso. (segue) (Res)