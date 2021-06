Israele: organizzatori marcia bandiere dichiarano accordo con polizia su percorso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La marcia è stata riprogrammata da giovedì 10 giugno a martedì 15 giugno, collocandola due giorni dopo del voto della Knesset (il parlamento monocamerale di Israele) per votare la fiducia al nuovo governo che manderà a casa la coalizione del primo ministro Benjamin Netanyahu dal potere, fugando le preoccupazioni di alcuni critici del primo ministro, che sperava di usare la marcia e le violenze che potrebbero scaturirne come ultimo tentativo per impedire la formazione della nuova coalizione. La polizia aveva inizialmente rifiutato di autorizzare l'evento, che avrebbe seguito un percorso attraverso l'ingresso della Porta di Damasco della Città Vecchia e il quartiere musulmano, preoccupata del fatto che la parata avrebbe potuto infiammare le tensioni in città e scatenare una nuova ondata di disordini, anche in altre località. (Res)